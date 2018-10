Os Mastodon estão de volta a Portugal a 17 de fevereiro. O reencontro com os norte-americanos está marcado para a Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa. Trata-se da última data da digressão europeia que o grupo de Brett Hinds iniciará no arranque de 2019.

O pretexto da vinda do regresso do grupo de metal de Atlanta a Portugal é ainda “Emperor of Sand”, lançado em 2017 e recipiente de um Grammy por “Melhor Performance de Metal”, com o tema 'Sultan’s Curse'.

Os promotores de cada espetáculo desta digressão farão doações para uma de três instituições escolhidas pela banda - The TJ Martel Foundation, Hirshberg Foundation for Pancreatic Cancer Research e Pancreatic Cancer Action Network -, em homenagem ao antigo manager da banda, Nick John, que faleceu há poucos meses, de cancro do pâncreas.

Na primeira parte atuam os noruegueses Kvelertak (mistura de rock, punk e metal a lembrar os Turbonegro) e os norte-americanos Mutoid Man (superbanda do underground metal ianque formada por Stephen Brodsky, dos Cave In, e Ben Koller, dos Converge e All Pigs Must Die).

Os bilhetes, que têm um preço único de 30 euros, estarão à venda a partir desta sexta-feira, 26 de outubro, às 10h00.