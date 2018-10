Mark Knopfler está de regresso a Portugal.

O guitarrista britânico, ex-Dire Straits, irá atuar na Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de abril.

Este espetáculo fará parte da digressão em torno de "Down the Road Wherever", o seu novo álbum de estúdio, que será editado em novembro.

Em palco, Knopfler irá fazer-se acompanhar pela sua banda, de dez elementos: Guy Fletcher (teclados), Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (apito e flauta), John McCusker (violino e citerna), Glenn Worf (baixo), Danny Cummings (percussão), Ian Thomas (bateria), Graeme Blebins (saxofone) e Tom Walsh (trompete).

Ainda que o mote seja o seu disco novo a solo, de fora não deverão ficar alguns dos clássicos que marcaram os Dire Straits e por conseguinte a sua carreira, como 'Sultans of Swing' ou 'Romeo and Juliet'.

Este será o oitavo concerto de Mark Knopfler em Portugal, tendo o guitarrista atuado pela última vez por cá em 2015, no festival Cool Jazz, em Oeiras.

Os bilhetes para este concerto serão colocados à venda a partir do dia 3 de novembro, a preços que vão dos 32 euros (balcão 2) aos 120 euros (plateia VIP I).