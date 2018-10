Dave Grohl voltou a estampar felicidade no rosto de uma criança, à semelhança do que tinha feito há alguns dias (e tem vindo a fazer nos concertos dos Foo Fighters).

Durante um espetáculo em St. Paul, no estado do Minnesota, o guitarrista chamou ao palco uma criança de dez anos, invisual, após vê-la no meio do público.

O rapaz, Owen, ficou o resto do concerto na lateral de palco, acompanhado pelos seus pais. E chegou mesmo a tocar na guitarra de Grohl, após este lha levar.

Após o concerto, a mãe de Owen agradeceu o gesto de Grohl, no Facebook. "Owen é invisual e também tem autismo, doença de Crohn e deficiências ao nível do desenvolvimento", explicou. "Ele adora concertos, gosta que o segurem para que ele dance. O Dave Grohl e toda a equipa foram extremamente simpáticos", escreveu.

Veja o vídeo de Grohl a interagir com Owen (a partir dos 3:10):