Ozzy Osbourne falou à revista Rolling Stone sobre a cirurgia numa das mãos a que foi recentemente sujeito.

Não se trata, porém, de um problema ortopédico. O músico foi operado após o seu médico descobrir que Ozzy tinha não uma, mas três infecções bacterianas no polegar, uma das quais se espalhou até ao dedo médio.

"O médico disse-me que este era um problema muito sério, e a Sharon [Osbourne, sua esposa] disse-me para parar de fazer piadas. Mas eu não me sentia doente, por isso fiz várias", contou. "Eles estavam a falar muito a sério, a julgar pela sua expressão facial e pela linguagem corporal".

Segundo o médico, Ozzy Osbourne poderia ter desenvolvido uma infecção estafilocócica, através de algo tão simples como apertar a mão a alguém, o que faz dezenas de vezes por dia, quando em digressão.

"Mesmo com anestesia, era uma agonia. Não era o pus, mas o que vem a seguir ao pus, quando [a infecção] entra no sangue e no teu corpo e te mata. O médico estava mesmo preocupado, queria analisar o meu sangue", continuou.

A cirurgia obrigou o veterano do hard rock a adiar vários concertos nos Estados Unidos, que já foram entretanto reagendados para o próximo ano. "Podia ser pior. Podia estar morto", rematou aquele que é conhecido como 'Príncipe das Trevas'.