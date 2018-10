Sophie Calle é uma artista francesa que decidiu homenagear o seu falecido gato de uma forma original: através de uma compilação que junta alguns dos maiores nomes da pop e do rock.

O álbum de tributo a Souris, o gato em questão, falecido em 2014 aos 17 anos, conta com 37 faixas com a colaboração de nomes como Bono, The National, Michael Stipe ou Pharell Williams.

A ideia nasceu no mesmo ano da morte de Souris, quando Laurie Anderson, amiga de Sophie Calle, compôs uma canção de homenagem ao felino. Essa mesma canção levou-a a contactar amigos e músicos diversos, para que estes também o fizessem.

O álbum percorre diversos estilos musicais, desde a pop ao rock, passando pelo black metal e até pela poesia. E fará, também, parte de uma exposição de Calle na Galeria Perrotin, em Paris, que mostrará outras obras da artista inspiradas pelo seu gato.

Ao website artnet News, a artista explicou que tem constatado que as reações alheias à morte de um animal de estimação são bastante diferentes daquelas que acontecem em relação à morte de um ente querido.

"Se dizemos que estamos tristes pela morte do nosso gato, as pessoas pensam que é um bocado obsceno", disse. "Não se pode dizer tal coisa. Se a minha mãe ou o meu pai morrerem, as pessoas lamentam-no. Mas se é um gato, parece ridículo. E isso faz-me rir, porque vivi a maioria dos meus dias com o meu gato, e não com os meus pais".

Sophie Calle procura, assim, um escape para o trauma que sentiu com esta perda. E não coloca para já a hipótese de vir a ter um novo gato. "Talvez me sinta pronta quando este projeto acabar", afirmou, ao The Wall Street Journal.