Numa conversa breve com o Expresso, há coisa de duas semanas, Mallu Magalhães, mui jovem veterana da música brasileira há cinco anos a viver em Portugal, confessava sofrer de um "otimismo patológico", que a leva a acordar todos os dias com o mesmo pensamento: "que maravilha!". Na sua música, esta positividade transparece, evidenciando-se não só nas letras como na leveza e na doçura das melodias, esta noite - na estreia no Coliseu de Lisboa - guarnecidas com belos arranjos. Acompanhada por uma grande banda de sete elementos, com destaque para o amigo, Fred Ferreira, na bateria, e para o marido, Marcelo Camelo, na percussão, Mallu Magalhães mostrou ver o copo sempre meio cheio. Na apresentação de uma das canções do mais recente "Vem", por exemplo, explicou que a inspiração para a letra lhe surgiu quando, descendo "uma ladeira" de Lisboa, viu "um menino" certamente acabado de ter um desgosto. Contudo, o seu passo "triste mas firme" levou-a a escrever 'Navegador', onde canta, maviosa: "Quero nadar nas ondas da felicidade/Tenho o tronco forte de navegador/Quero provar o mel da liberdade/Tenho os pés descalços de pescador".

Longe da turbulência que afeta o seu país de origem, a cantora e compositora ofereceu a um coliseu bem composto uma noite de paz e serenidade. Tocadas foram boa parte das canções de "Vem" (com a surpreendente exceção do single 'Você Não Presta'), mas também vários bombons da Banda do Mar, grupo que há alguns anos a juntou a Fred Ferreira e Marcelo Camelo, êxitos mais antigos e algumas versões.

Com uma bucólica ilustração de fundo, à qual iam sendo acrescentados e retirados elementos, como uma garça elegante debicando o chão, o serão começou com uma das mais divertidas canções de "Vem", a insidiosa 'Pelo Telefone', cujo arranjo a paulista quis que refletisse o ambiente das sagas de espiões, como James Bond. De vestido branco e presença diáfana, Mallu lidera com discreta segurança uma pequena orquestra de música latino-americana, que com brio se encarrega de dar corpo aos arranjos cuidados da primeira parte do concerto.

Encarregada de voz, violão, sorriso & assobio, Mallu foi agradecendo "mil vezes" a presença dos fãs, tentando navegar o relativo silêncio da plateia nacional, que contrasta de forma flagrante com a efusividade dos seus compatriotas (basta ver um vídeo de um concerto no Youtube para perceber que, no Brasil, amiúde o público é um espetáculo dentro do espetáculo).

'Seja Como For' e 'Me Sinto Ótima', da fina colheita Banda do Mar, e 'Casa Pronta' e a deliciosa 'Guanabara', do mais jovem "Vem", foram embalando o público; atualmente de regresso à escola, para estudar Design de Moda e Inovação, Mallu Magalhães tem uma paixão pela imagem que se espelha no seu espetáculo de palco e na própria música, que respira uma qualidade visual, como se se tratasse da banda-sonora de um filme por estrear ou de um livro ilustrado feito canção.



Ainda na primeira parte do concerto, ou seja, antes de dispensar a banda e ficar sozinha com a guitarra acústica, chegou um dos momentos mais aplaudidos da noite: 'Sambinha Bom', recuperação do álbum de 2011, "Pitanga", é o equivalente a uma chuvinha num dia quente (como a que, viríamos a descobrir mais tarde, caía lá fora), abençoada pelas flautas benfazejas e transportando aquela mensagem de suave desejo ("Eu, eu quero me bordar em você/Quero virar sua pele/Quero fazer uma capa/Quero tirar sua roupa").



Já a solo, Mallu ofereceu 'Olha Aí, Moreno', desfazendo-se em meiguice como ondinhas no areal; 'Janta', agora sem Marcelo; uma versão de Luís Bonfá e uma de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, cantada por João Gilberto, entre muitos outros ('Brigas, Nunca Mais'). De volta às canções da sua lavra, e à banda, "rockou" em 'Linha Verde' (título pedido emprestado ao troço do Metro de Lisboa que liga Telheiras ao Cais do Sodré) e 'São Paulo', na qual se permitiu uma de poucas aventuras vocais mais desinibidas.

Habitualmente, a brasileira de 26 anos confia na sua voz (e no seu assobio!) de rouxinol para serpentear pela graça de canções como 'Quando Você Olha Para Ela' (que em 2015 escreveu para Gal Costa), 'Culpa', da banda do brilhante Tim Bernardes, O Terno, ou 'Velha e Louca', que com euforia encerrou o concerto, antes do encore. "Em cada canto eu vejo o lado bom", canta a nossa anfitriã, mais uma vez dando bom uso ao seu otimismo e à luz que emana.

No regresso ao palco, houve tempo para uma curiosa canção nova, que começa com a deixa 'Me conta você das fases da lua' e inclui a mais "aportuguesada" tirada "não me vês aflita", e, já com a banda nos seus postos, 'Love You' e 'Vai e Vem', mais um tema que ilustra bem a pegada leve de Mallu neste planeta: "A felicidade vem nos microssegundos/A paz de verdade anda aí pelo mundo".



Ainda que, em Portugal, a sua carreira tenha causado, até agora, um impacto mais discreto do que no Brasil, Mallu Magalhães provou esta noite já ter uma boa porção de canções para trazermos no bolso do coração e no ouvido. E durante hora e meia tornou o Coliseu de Lisboa - no seu dizer, uma sala "muito chique!" - numa calorosa sala de estar.