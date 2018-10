Foi ainda na década de 90 que, nas suas palavras, Jorge Cruz começou “a dar entrevistas para o BLITZ”. 20 anos depois, encontrou o sucesso a bordo dos Diabo na Cruz, mas nem tudo foram rosas - finda a digressão do terceiro disco, que os fez andar na estrada até 2016, o músico e cantautor decidiu parar para pensar. “Decidimos fazer esse balanço: voltar a ligar aos amigos, perguntar se eles ainda gostavam de nós, se ainda queriam ir tomar um café”, conta o frontman de uma banda que esteve na primeira linha da recuperação de uma certa portugalidade. Em 2018, de cabeça fresca e alento recuperado, Jorge Cruz, Bernardo Barata, João Pinheiro, João Gil, Manuel Pinheiro e Sérgio Aires regressam às canções - ora “redondinhas”, ora devedoras de “um prog rock da Serra da Estrela” - em “Lebre”. À porta dos primeiros coliseus (15 de novembro em Lisboa e 22 no Porto), Jorge Cruz conta-nos tudo.

Este é o primeiro álbum dos Diabo na Cruz em quatro anos. Acreditam que os fãs ainda vos aguardam ou chegaram a recear que já vos tivessem esquecido?

É sempre uma incerteza, há alguma pressão. Não sabemos como é que vai ser para os fãs, principalmente para aqueles com quem temos um contacto intenso, porque repetidamente foram a concertos e falaram connosco, e até se queixavam nas redes sociais da ausência da banda. Mas valores mais altos se levantavam e a ideia era tentar fazer algo que contribuísse para a nossa obra de maneira diferente, que acrescentasse alguma coisa. E isso não se conseguia de um momento para o outro.

Quando quebraram o silêncio com dois singles novos, os vossos fãs rejubilaram?

Penso que sim. Alguns já duvidavam que isto fosse acontecer. Mas ainda não nos vimos, ainda não nos encontrámos. Diabo na Cruz sempre foi uma banda de relação “olhos nos olhos”. E ainda nos falta concretizar o encontro, matar saudades. Nos coliseus é que vai ser a prova dos nove - vamos saber em que estado está a nossa relação com os nossos fãs.



São uma banda que toca muito ao vivo. Isso contribuiu para o cansaço que sentiram após o final da última digressão, em 2016?

Há outros grupos que podem ter tocado mais, mas nós tocamos sempre como se fosse a última vez. E isso teve um custo. Também foi por isso que chegámos ao final de 2016, eu em particular, com um desgaste grande. Porque o nosso lema sempre foi: não é tão importante se é bom ou mau, tem é de ser inesquecível. E, fosse onde fosse, tentávamos isso. É dar tudo até ao fim em cada concerto e penso que também é por isso que algumas pessoas chegam a ir a 20 ou 30 concertos por ano.

No texto que acompanha a venda de bilhetes, lê-se “quem nunca viu Diabo na Cruz ao vivo, não sabe realmente o que é Diabo na Cruz”. Uma frase que tem a ver com essa intensidade toda?

Sim, há algum público que só nos conhece pelos singles, ou que ouviu umas coisas na rádio. Mas não só os singles não representam a totalidade da nossa sonoridade, como ao vivo sempre fomos um animal diferente. Penso que este disco é diferente, mesmo dentro da banda. Um comentário que retive foi um dos colegas da banda ter dito que este é o primeiro disco em que a minha voz é a voz que ele conhece. O estúdio é sempre um lugar onde não estás bem igual a ti próprio - mais do que a ser uma coisa, estás a tentar alguma coisa. Há pessoas que conseguem ser e tentar ao mesmo tempo, mas eu não, porque estou ali com vários papéis ao mesmo tempo. Neste disco, apesar de ser um álbum de estúdio, há qualquer coisa da natureza, quer trad, quer rock, da banda, que está mais fiel [à nossa essência].

Pensei em discos como “Low”, do David Bowie, ou “Hounds of Love”, da Kate Bush: discos que têm um primeiro lado mais afirmativo, com os singles e tal, mas que no segundo lado se podem transformar noutra coisa. Em discos anteriores de Diabo na Cruz, particularmente no último, que era um disco mais para cima, de sair da crise e mais pop, o espaço para a experimentação e o lado mais nebuloso que sempre tivemos às vezes parecida reduzido. Como é que consegues pôr essas dimensões num álbum de 40 ou 45 minutos? Tens uma pessoa como o Danny Brown, que dividiu um álbum em duas metades: uma muito histérica e um mundo muito escuro, no mesmo álbum. O “Low” faz isso ao extremo e eu adoro-o. O nosso disco não é tão extremo mas, se o ouvires em vinil ou da 'Terra Ardida' para a frente, entras numa dimensão mais densa a que alguém já chamou “prog da Serra da Estrela”. A ideia de encontrar traduções musicais para a paisagem esteve sempre por detrás das intenções da banda e, neste disco, exploramo-la.

O prog da Serra da Estrela é a faixa 'Montanha Mãe/Contramão'?

Sim! Se pensares na [estrada] A24, ou a A33, aquela que faz Torres Novas, Castelo Branco, Guarda... que no fundo anda à volta da cordilheira de onde nasce Portugal, estás sempre em contacto com aquela imensidão. Se imaginares um dia de inverno, daqueles de neve e chuva, e se andares lá a pé... Se tiveres de ser pastor, como acontece em livros como 'A Lã e a Neve', do Ferreira de Castro, um autor extraordinário, que não conhecia e de quem li também o 'Terra Fria', sobre os contrabandistas em Montalegre... O poder da natureza naquelas zonas e a sensação que tens quando te isolas e dás um passeio que não seja meramente turístico... Sempre senti que devia haver uma tradução musical para essa paisagem, tal como há uma tradução poética, como a do Miguel Torga. Neste caso, recorremos a um lado rock clássico, muito seventies, um bocado prog. Foi uma maneira de lá chegar: com hammonds, distorção e coisinhas assim. (risos)

O disco começa com 'Forte' e a letra “forte, cada vez mais forte”. É um manifesto de vitalidade, para arranque de álbum?

O facto de a pôr no início, sim. Mas é uma canção sobre a fragilidade. Eu gosto de discos que começam com aquele “one, two!” punch. É importante o disco afirmar-se logo ali, mesmo que depois se transforme noutra coisa. Em todo o caso, acho que 'Forte' e 'Procissão', apesar de terem essa energia, também têm muita fragilidade e denunciam um disco que é sobre “mergulhar dentro” e encontrar… às vezes não sabemos muito bem o que encontramos no nosso próprio inconsciente.

Um dos singles, 'Roque da Casa', traz a tirada “não há emojis para o que sinto/tenho o mundo todo ao dispor numa vidraça/só não tenho sítio a que chame casa”. É uma metáfora ou podemos mesmo associá-la à crise de habitação nas grandes cidades?

Foi das primeiras letras a serem terminadas e tornou-se um mote unificador para o resto do disco, que é sobre a ideia de casa, de pertença, de onde é que isso pode ser sentido e vivido, por mim ou por alguém, hoje em dia. E pode ter muitas interpretações. A mim, levou-me até à família, à paisagem, à minha terra natal, à relação com o meu próprio país, porque Diabo na Cruz vive dessa relação - é o seu pretexto principal e inicial. Mas também já ouvi falar da questão de já não ser possível arranjar casa no centro de Lisboa. 'Roque da Casa' é uma música rock/pop de três minutos, redondinha, e passa pela ideia de que hoje em dia estamos à mesa do pequeno-almoço, compramos uma viagem de 20 euros para qualquer lado e isso dá-nos a ilusão de estarmos em todo o lado. Mas onde é que estamos realmente? E será que precisamos de sentir que pertencemos a algum lado, ou isso deixa de ser importante? Quis lançar esse tipo de questão. Aliás, este disco são mais perguntas do que respostas.

Cada vez mais a questão da “casa” e da pertença é mais central, para mais pessoas...

Para mim, é o tema do disco. Casa pode ser o regaço de alguém - podes senti-la na pele com pele, nos olhos do teu filho ou numa paisagem, num local que sentes como teu. Por exemplo, na planície do sul de Portugal não sinto a mesma coisa que na planície do sul de Espanha. Não sei se estou condicionado... Se eu chegar à Praia da Barra, onde cresci, e vir aquele mar, embora seja o mesmo Atlântico que vês pela costa inteira, parece-me diferente, e o meu corpo... O mundo é feito de energias e é possível que tu sintas que estás num lugar que conheces. Em termos de clima, de forças, de tudo.

Já não vive em Lisboa, certo?

Já saí há uns três ou quatro anos. Vivo a cerca de 45 minutos de Lisboa, na fronteira entre o Ribatejo e o Alentejo. Escolhemos ir viver para uma aldeiazinha, porque tínhamos vontade que o nosso filhote crescesse nessa situação e não no meio da cidade. Eu cresci num ambiente muito calmo e identifico-me com isso, embora - como cresci junto ao mar - o campo tenha sido uma novidade! Ir apanhar pinhas, quando chega a setembro/outubro, para passar o inverno à lareira...



O seu quotidiano mudou muito?

Mudou um pouco, sobretudo nesta pausa, porque não tive de estar tanto nos ensaios e nos concertos. E para mim isso também é importante em termos de criação de matéria-prima, porque às vezes não sei bem o que quero. O Neil Young falava de duas coisas: a musa e o cavalo selvagem. E tens de lidar com os dois ao mesmo tempo. Por um lado, queres manter a musa por perto, e não queres que o cavalo selvagem fique muito perto, mas também não o podes afugentar. Há um lado de inspiração - ou de fertilidade e loucura - no meio disso tudo, que tens de gerir. E que é fácil de perder na vida quotidiana e quando estás há três anos na estrada. Do que vais falar? Há pessoas que fazem álbuns rock sobre andar na estrada, mas já foi feito muitas vezes.

Rita Carmo

No início do ano entrevistámos o Jonathan Wilson, que iria andar todo o ano em digressão...

Em Portugal, um caso como o nosso é raro. Mas lá fora é normal. Vejo as bandas a falarem sobre isso: “nos primeiros seis meses nem conseguia fazer nada, foi só tentar voltar à minha vida normal, ver se os meus amigos ainda gostavam de mim”. Nós decidimos parar de tocar e fazer esse balanço: voltar a ligar aos amigos, perguntar se eles ainda gostavam de nós, se ainda queriam ir tomar um café.

Lá fora já se fala bastante dos problemas de saúde mental dos músicos que andam na estrada anos a fio...

É um tabu, certas coisas de saúde que acontecem. No meu caso, comecei a fazer entrevistas para o BLITZ em 1996, se não me engano. Mas não foi nessa altura que me aconteceu Diabo na Cruz. Eu agora tenho 43 anos. Às vezes, quando estamos em espírito a fazer as coisas por vontade, o corpo começa a queixar-se e a ter as mazelas de andar numa vida que é demasiado intensa e não necessariamente a mais saudável.



Foi bom que Diabo na Cruz “lhe tenha acontecido” quando já não tinha 20 anos?

Tudo o que nos acontece é bom. Não podia ter sido de outra maneira. A vida só acontece de uma maneira. Posso é dizer que 2016 também foi lidar com 1996, porque me estavam a acontecer coisas que tinham demorado 20 anos. Tive de lidar com o que isso queria dizer e com o que me fez sentir. Fiquei confuso porque, depois daquele cansaço todo, havia um sentimento grande de vazio. Daí que, neste disco, tente responder a algumas dessas perguntas de forma mais profunda. Porque, apesar de ter alcançado sucesso e reconhecimento, algo de muito vazio permanecia. Tinha de [encontrar] respostas mais interiores e aí já começamos a falar da essência do que está por trás deste álbum.

O álbum chama-se “Lebre”, figura que já aparecia no primeiro álbum de Diabo na Cruz. O que significa a lebre para a banda?

A lebre vive numa toca. A ideia de “toca” e de “casa” tocam-se. A lebre está presente desde o início, ninguém sabe muito bem qual o papel dela mas não desaparece, parece estar por trás de alguma coisa que é, também, a essência de Diabo na Cruz. Terá um papel de observador? As ilustrações, principalmente no interior do disco, denotam isso. Vivemos numa realidade que parece muito virtual e esta imagem da lebre no campo - “no prado, tão lindo”, como no “Virou!”... - talvez represente uma natureza que é mais justa para a ideia do intemporal do que a “realidade virtual” em que vivemos.



Qual a sua relação com a internet e as redes sociais?

Estou envolvido durante a fase de promoção. Quando não tenho obrigação de o fazer, tenho com elas a mesma relação que tenho com a televisão - distância. Como qualquer pessoa, só consigo reter um determinado grau de informação por dia, pelo que tento que seja a informação mais fértil para aquilo que faço. Fazer músicas sobre a atualidade é uma brincadeira com piada, mas não me satisfaz só por si. Gosto de o fazer pontualmente, e este disco tem uma ou duas, e gosto de o fazer para outras pessoas cantarem, mas há outro tipo de trabalho em que preciso de ser o cientista louco que não sabe o que está a acontecer no resto do mundo.

Já escreveu canções para Ana Moura, Ana Bacalhau, Raquel Tavares, Cristina Branco, Amor Electro... como é ouvir uma canção sua tornar-se um enorme êxito na voz de outra pessoa, como aconteceu com 'Dia de Folga', da Ana Moura?

É incrível! Para a minha personalidade, então, é a melhor coisa que me pode acontecer - porque assisto de casa. A Ana Moura, com todas as suas qualidades, a cantar aquilo por todo o lado... Saber que o Mick Jagger e o José Mourinho estiveram a ouvir aquilo no Royal Albert Hall! É maravilhoso. É difícil descrever a relação com as alegrias que essas coisas me dão, mas é uma parte nova da minha vida que não quero perder, e onde tenho sempre uma parte do meu coração, porque é muito gratificante e porque a minha personalidade se adapta bem à ideia de fazer uma canção pensada para aquele artista. Sentir o dever cumprido e vê-la voar rapidamente para outras mãos e ser defendida frente a outros públicos, e poder observar de longe. E isso tem-me posto um sorriso no rosto, em casa. E tenho aí mais coisas que espero que corram bem, mais para a frente.

Vai adaptando o registo aos intérpretes - é quase como se fosse um ator?

Um ator ou um escritor de short stories. Gosto muito do John Cheever, por exemplo, um escritor exímio a retratar vidas específicas. Em dez páginas ele conta a vida de um casal e tu sentes que estás na casa deles. Eu gosto desta sensação e tentar provocar isso numa canção de três minutos é um objetivo.

O disco começa com “forte, cada vez mais forte” e acaba com 'Portugal', onde canta “Celebrei em Portugal e frustrei-me em Portugal”. Há aqui um arco narrativo?

Não é acidental, porque a ideia foi ter uma narrativa unida e foi tudo escrito numa só época. Aliás, este é o primeiro disco que faço em que desde o começo sabia o alinhamento do início ao fim, ou seja, as músicas foram escritas para o alinhamento. 'Portugal' é uma canção que foi escrita para o “Roque Popular” [2012], aliás, como a 'Terra Ardida', mas não tinham letra. Da 'Portugal' andei a fugir a sete pés, porque me assustava. Não sabia o que escrever. Sabia que começava com “Eu nasci em Portugal”, mas como é que sais desta? Acabou por ser a última letra a ser escrita para o álbum e depois revelou-se muito simples. É como o árbitro num jogo de futebol: se ninguém reparar nele, é porque fez bem o seu trabalho. Tentei não escrever demais. É uma história de vida do início ao fim. Imaginei-a como uma coisa meio irlandesa e orgulhosa - os irlandeses têm alguma coisa em comum connosco, mas nós somos mais envergonhados… É a história de alguém, já depois de umas cervejas, a contar aos outros marinheiros como é que foi. É uma história curta, do início ao fim.



Uma short story?

Sim.

“Lebre”, o quarto álbum dos Diabo na Cruz, já está nas lojas. A banda toca no Coliseu de Lisboa a 15 de novembro e no Coliseu do Porto a 22 de novembro.