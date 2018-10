As mashups - pegar no instrumental de uma canção e juntar-lhe a parte vocal de outra - podem ser uma obra de arte. Como a que se segue, que está a dar que falar.

Noah Charlick, um simples estudante, colocou na internet uma mashup de 'Take On Me', clássico dos a-ha com 'Backstreet Freestyle', de Kendrick Lamar - e o resultado já se tornou viral.

“Ou fiz uma grande descoberta ou cometi um grande erro”, escreveu, no Twitter, em relação à sua obra. Ouça aqui: