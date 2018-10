“Não faço a menor ideia do que foi dito na última hora, mas acho tudo ótimo e subscrevo na íntegra”. A frase, proferida com tanto humor por convicção antes do encore no Village Underground, sai da boca de um rapaz deslumbrado, num sotaque cockney que não deixa dúvidas – talvez as letras de Rosalía e as suas intervenções faladas, quase sempre em espanhol, não sejam compreendidas por boa parte do público que, numa noite húmida de outubro, se juntou para vê-la ao vivo. Mas a mensagem, que é de força, passa aos primeiros segundos de um espetáculo breve, cenicamente simples e perfeitamente convincente.

Nomeada para os Grammys Latinos pelo seu primeiro álbum, o desconcertante “Los Ángeles”, de 2017, Rosalía Vila Tobella prepara-se para lançar, no próximo mês de novembro, o seu segundo longa-duração, de título “El Mal Querer”. A expectativa é gigante – à sala londrina acorreram não só jornalistas de publicações como o Guardian como numerosos executivos da Sony Music, a editora que, depois de uma estreia pela Universal, a contratou para as suas fileiras. No final do pequeno concerto, representantes da Sony vindos de países como Alemanha, Noruega ou Áustria esperam que a sua grande aposta assome do lado do palco, onde esbanjará simpatia e esboçará um sorriso aberto para dezenas de selfies.

Vista de perto, a cantora e atriz catalã parece uma miúda. De minissaia, blusão de bombazine e sapatilhas de plataforma, poderia passar por uma garota anónima, na movida sempre concorrida de Londres, mesmo que o dia seja uma quarta-feira e a meteorologia prometa chuva. Em palco, contudo, a história é diferente.

Quando, pelas 20h15, as luzes se apagam, as conversas animadas esmorecem e, no seu lugar, ouvem-se gritos dignos da histeria causada por um artista pop. Com canções como ‘Malamente’ e ‘Pienso En Tu Mirá’, Rosalía também o é. Mas há uma outra palavra que não a deixa, e ainda bem: flamenco. Nascida em setembro de 1993, a mulher de quem se fala não vem de uma família musical e não herdou um vestido vermelho da mãe ou da avó. Foi na adolescência que descobriu o flamenco e, no seu primeiro disco, gravado quando tinha 23 anos, abordou-o com uma nudez que causa arrepios. “Quero descobrir o flamenco a partir de mim”, disse ao El País. A emotividade, raiada de raiva, com que o fez pode ter chocado os mais puristas, mas “Los Ángeles”, urdido a meias com o guitarrista Raül Refree, colocou Rosalía no mapa dos artistas mais promissores do momento.



Nomeada para um Grammy Latino para Melhor Revelação, a barcelonense tem alinhado por grandes editoras mas não abdicou do controlo da sua obra – tanto “Los Ángeles” como o novo “El Mal Querer” foram escritos e produzidos por si. Mas, ao segundo capítulo, a jovem trocou Raül Refree, conhecido pelo trabalho com Sílvia Perez Cruz ou Lee Ranaldo, por El Guincho, ilustre produtor de música eletrónica das Ilhas Canárias, que coproduziu o disco e certamente terá tido uma palavra a dizer na sonoridade mais urbana que ‘Malamente’ prenuncia.

De volta ao Village Underground, uma espécie de túnel de tijolo cheio de gente que, na corrida ao bar, pede “sorry” e “perdon” pelos encontrões. Com a confiança típica dos nossos vizinhos de península, Rosalía entra no concerto a pés juntos, precisamente com ‘Malamente’, primeiro single do novo disco, cujo vídeo amealhou, em menos de cinco meses, 23 milhões de visualizações no Youtube. Apoiada por uma pequena banda remetida para o fundo do palco, a cantora em quem todas as esperanças se depositam é uma mancha de vermelho numa nuvem branca de dançarinas. Erguidas no ar, as câmaras de telemóvel registam o momento: à boleia de um êxito que tem feito “estragos” nas tabelas, tudo em Rosalía é da cor do sangue: a canção, sensual de forma mais enigmática que óbvia; o batom e os anéis; a voz, a dança, as palmas no ar; a determinação. Se está nervosa, não o demonstra. Numa estética tão devedora da tradição “gitana” como do mundo mais contemporâneo do hip-hop e R&B (fronteira calcorreada, de resto, nos seus vídeos), Rosalía caminha com segurança por territórios que dificilmente imaginaríamos como vizinhos. Canções há em que começa por cantar a capella (para delírio de um público rendido), dá uma guinada para o R&B e termina em pleno esplendor flamenco. O que, no papel, pode parecer indigesto, na prática funciona com surpreendente naturalidade, como se esta fosse uma aliança à espera de acontecer.

Além de ‘Malamente’, que repetirá no único encore, ‘Pienso En Tu Mirá’, o outro single do novo disco, é recebido com euforia pelo público londrino. Mas a noção de tragédia ou destino, que percorre as músicas “de raiz” e que tanto encontramos no flamenco como no fado, também emociona os presentes: num dos temas do primeiro disco, ‘Catalina’, há quem acompanhe a plenos pulmões o a capella cru de Rosalía. Quer nesta sua leitura da tradição, quer na aproximação aos sons mais contemporâneos, a postura é a mesma: de confiança e desafio.

Olhando para as capas dos seus singles mais recentes, e do próximo álbum, a estética privilegiada remete para a de artistas como Björk, FKA Twigs ou Sevdaliza: a de uma mulher forte, mas dificilmente rotulável. A par da confiança e da extroversão latinas, a aura de mistério confere um encanto extra a esta cantora claramente dotada (ao seu currículo junta-se uma licenciatura em Estudos Superiores de Música). Tão charmosa nos gritos de guerra, que tal como as argolas das bailarinas fazem um cruzamento entre os mundos ciganos e do hip-hop, como nos falsetes que a espaços nos fazem pensar em James Blake, Rosalía tem, acima de todas as virtudes, uma frescura que nos faz olhar, e ouvir, duas vezes. Sendo a originalidade uma questão de elevada subjetividade, ela não parece estar a imitar ninguém, e isso emociona.

Ainda que curto, quase em modo showcase, um dia depois de se ter apresentado no programa de Jools Holland, o concerto serviu para evidenciar a elasticidade da artista que, no ano passado, se estreou ao vivo em Portugal com uma atuação no Theatro Circo de Braga. Em ‘Pienso En Tu Mirá’, há um coro comunal, um eco de qualquer coisa: crianças a brincar, adultos felizes, um grito de Ipiranga? Rosalía não pede desculpa, nem aqui nem em ‘Si Tu Supiéras Compañero’, que apresenta como a primeira canção que fez. Iluminada pelo foco de luz e por um silêncio de morte, molda mais um regresso ao primeiro disco num grito visceral. O concerto acaba dali a nada, com a alegria esfusiante do triunfo e um gesto que fica na memória: Rosalía, feliz com o resultado do “teste” londrino, beijando os anéis vermelhos.

Recentemente convocada para trabalhar com Pharrell, Arca e J Balvin, e convidada por Pedro Almodóvar para integrar o elenco do seu próximo filme, “Dolor y Gloria”, a mulher que escolheu encerrar o primeiro disco com uma versão de ‘I See A Darkness’, de Bonnie Prince Billy, tem um futuro luminoso pela frente. Escrevam o seu nome a vermelho: vamos voltar a ouvir falar dela.

A BLITZ viajou a convite da Sony Music Portugal.