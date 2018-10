Chama-se 'Sendo Assim' o tema com que Samuel Mira, mais conhecido como Sam the Kid, regressou este mês à música a solo.

Na passada semana, o MC e produtor português lançou - na sua plataforma, à qual chamou TV Chelas - esta nova faixa.



Recentemente, Sam the Kid tem-se dedicado aos Orelha Negra bem como a um projeto com Mundo Segundo. Segundo o Observador, o lisboeta tem também estado a gravar um disco com o rapper Beware Jack, num projeto intitulado Classe Crua.

Veja aqui o vídeo de 'Sendo Assim', que no Youtube já tem cerca de 900 mil visualizações.

Esta é a letra de 'Sendo Assim'.

“Há um silêncio que ainda me ensurdece

Uma incerteza na pertença, ou para ti sou guest?

Tá tudo inverso e o mundo diverte-se, é um dissabor

Como nunca houvesse quem visse o verso e ouvisse a cor

Ouve esse amor e essa dor a ceder

Eu não sou ameaçador, o meu sabor é saber

O que faço não é básico, dou o máximo por um clássico

Não é fácil, cada frase, cada traço no meu A5

Marvila é vida, é a vinha que eu engarrafo

Tou na minha e eu nunca sigo a mesma linha, eu paragrafo

Tenho sede na cabeça e a cabeça no dedo

Mas quando sonho tenho medo que adormeça na rede

Há suor em cada poro, organizo o que eu decoro

Indeciso que eu deslize e é por isso que eu demoro

Faço algo que eu adoro e ignoro o prazer ruim

Eu não quero ser o melhor eu melhoro a fazer de mim

Nunca tive uma ambição com a ilusão de uma aderência

Porque ter a profissão não é missão, é consequência

Não me rendo à influência e na falência eu direi

Que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito

O meu livro é exclusivo e é universal

Fui compulsivo no cursivo e não morri vassalo

Com a Sony Digital ganhei a noção da lente

Para um dia ser imortal como a nação valente

Visão fluente e é quando a mente me elucida

A que eu siga em frente e nunca retroceda na subida

O segredo para a (saída) não é subir altitudes

É quando aponto o im (porta) nte, é quando nomeio virtudes

A glória mora onde eu pertenço e o apreço condecora

E eu tou preso a este peso que me ancora

O som desempregou-me, a zona suportou-me

Sonda quem ambiciona, ninguém sonha ser mordomo

Para putos radicais, nada é phat se é antigo

Mas eu não vou ser mais um arquitecto sem abrigo

Não entro na moleza e no que a incerteza traz

Um dia é muito tempo quando tem um talvez atrás

Sendo assim, a cena sai sem pressões

Sinto o som sem pensar em aceitações

É a trajectória de outros craques de outras gerações

Conto estórias onde fracos têm orações

Sendo assim, a cena sai sem pressões

Sinto o som sem pensar em aceitações

Eu queria sumo, queria alunos com informações

Não há dumbos, só cardumes sem recordações

Se a arte é altruísta, não é o que eu vi no topo

Porque o trono é egoísta nada filantropo

Lancei me e nunca bazei assim que saquei o dobro

Estou grato pelo passeio, eu ziguezagueio o globo

E guardo notas de rotas poliglotas

Em hotéis só muda o lençol é ver o sol e voltas

Para quê fazer um álbum se ele dura meses

Por vezes sinto que ainda estamos na moldura presos

Na era pura, com todos na cultura tesos

Quando a vibe era insegura, eu sou da altura desses

Sem prazos, sem preços

Sem maços, sem interesses

O princípio do início ainda se mantém ileso

No meu ofício o que é difícil é manter silêncio

Agora há muita coincidência para ser coincidente

Foi tudo um acidente, e não há um esclarecimento

No tempo em que eram só maquetas, os rappers eram autores

Cantores eram poetas e poetas eram pintores

Eu soube o que é coragem quando a luz era uma réstia

Eu sei que há uma miragem na indústria da modéstia

Eu vim da arte da rima séria, quando o clima era intenso

Uma era linda quando ainda ninguém ria por extenso

E hoje em dia, não há sabedoria, sem noção, sem senso

E a maioria são uma diversão circense

Eu oiço manos veteranos e tu quantos sentes

Na life de MC sem remanescentes

Que ainda rimam e fazem trabalhos consistentes

E nunca ficam à espera que um dia tu sustentes

Vi sonhos divinais

Vi mil desilusões que trazem muitos afinais

O assédio não me embala e eu na calma nem respondo

A um armazém que esconde almas em desconto

Prefiro fazer trips invulgares no meu kitt de cinco lugares

Vou para longe não me fixo em ver clicks e polegares

E eu só digo obrigado, por viver com agrado

Por ter uma vida assim, e não assim

Sendo assim, a cena sai sem pressões

Sinto o som sem pensar em aceitações

É a trajectória de outros craques de outras gerações

Conto estórias onde fracos têm orações

Sendo assim, a cena sai sem pressões

Sinto o som sem pensar em aceitações

Eu queria sumo, queria alunos com informações

Não há dumbos, só cardumes sem recordações”

O último álbum de Sam The Kid, “Pratica(mente)”, saiu em 2006, tendo conhecido uma reedição dois anos depois.