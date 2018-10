Está disponível para escuta uma versão acústica de 'While My Guitar Gently Weeps', tema clássico dos Beatles originalmente integrado no álbum duplo homónimo de 1968 que ficou conhecido como "White Album".

Esta versão, presente numa maqueta, será incluída na reedição especial de aniversário do disco, que celebra em novembro meio século de vida. A canção, composta e interpretada por George Harrison, contaria - na versão final - com uma colaboração, à guitarra, de Eric Clapton

Para além de 'While My Guitar Gently Weeps', estarão presentes nesta reedição outras 26 versões acústicas e ainda 50 versões alternativas dos temas do "White Album". O disco sai a 9 de novembro.

Ouça aqui 'While My Guitar Gently Weeps', em formato acústico: