Jason James Richter, que em criança protagonizou o filme "Libertem Willy" (1993) e a sua sequela (1995), foi detido devido a alegada violência doméstica.

Agora com 38 anos, Richter passou as noites de segunda e terça-feira na cadeia na sequência de uma denúncia por parte da namorada. De acordo com os representantes do ator norte-americano, o casal terá tido uma discussão na casa de ambos, após Richter ter questionado a companheira sobre uma eventual relação extraconjugal da mesma.

Getty Images

A namorada do 'Jesse' de "Free Willy" (título original do filme realizado por Simon Wincer) ter-se-á então fechado no quarto e trancado a porta. De acordo com o TMZ, Richter derrubou a porta para entrar no quarto e terá puxado a companheira com violência até à sala. Quatro horas depois, a queixa foi entregue na esquadra, o que levou à detenção da antiga estrela infantil.

Richter foi libertado esta quarta-feira depois de pagar uma fiança de 20 mil dólares (17.500 euros).

Recorde o 'trailer' de "Libertem Willy":