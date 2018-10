Morreu Oli Herbert, guitarrista da banda de metal All That Remains. Tinha 44 anos.

As causas da sua morte não foram ainda reveladas, tendo o anúncio partido dos restantes membros da banda, no Facebook.

"Estamos desolados. O Oli era um guitarrista e compositor incrível, que definiu a sonoridade do rock e do metal do nordeste. O seu impacto nestes géneros e nas nossas vidas continuará para sempre".

Juntamente com o vocalista Phil Labonte, Oli Herbert era um dos membros originais dos All That Remains, formados em 1998, tendo participado em todos os nove álbuns de estúdio da banda - o último dos quais, "Victim of the New Disease", será editado este ano.