Cristiano Ronaldo foi presença notada no concerto de Jason Derulo no Zénith de Paris, no passado domingo.

O futebolista aproveitou as folgas que lhe foram concedidas pelo seu clube, a Juventus, para assistir ao espetáculo de Derulo na companhia da sua namorada, Georgina Rodríguez, e de dois amigos, Miguel Paixão e Nana Amado.

Segundo o Jornal de Notícias, Ronaldo terá ainda visitado o cantor nos bastidores, no final do espetáculo.

A sua visita ao Zénith foi captada por vários fãs, que seguiram todos os passos do futebolista - incluindo os de dança. Veja um vídeo:

Recorde-se que a estrela portuguesa é acusada de onze crimes no âmbito da queixa de violação apresentada pela norte-americana Kathryn Mayorga.

