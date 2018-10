Kanye West voltou a proferir declarações desconcertantes, num vídeo gravado no Uganda, país africano onde se encontra em busca de inspiração para o seu próximo disco.

Neste vídeo, o norte-americano revela ter um QI de 133, “ao nível dos de Sigmund Freud ou [Nikola] Tesla”, e lamenta que os outros tentem controlar o seu pensamento.

“As mulheres querem controlar o seu próprio corpo e poder escolher a quem se entregam. E ninguém pode chegar e tocar-lhes ou dizer-lhes o que elas devem fazer com eles. Elas é que sabem. Sinto o mesmo em relação à minha cabeça”, ilustra.



Kanye West acredita ainda que “as pessoas das redes sociais” estão a tentar controlar o seu pensamento. “É como se me estivessem a mexer no cérebro. Imaginem que vos abrem a cabeça e começam a mexer no vosso cérebro com as mãos... É o que eu sinto quando me dizem o que devo fazer”.

Contudo, o rapper garante não estar preocupado com “os blogues ou as redes sociais. As redes sociais dizem que as pessoas não gostam de mim, mas toda a gente me adora. Toda a gente adora o Ye”, diz aquele que se considera “o maior artista vivo”, influenciado pelo espírito de Fela Kuti, Bob Marley ou Tupac Shakur.

Veja aqui o vídeo: