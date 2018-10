Já começa a ser um hábito em concertos dos Foo Fighters: há sempre um ou outro fã mais jovens que se destacam. E o espetáculo que a banda deu em Kansas City esta semana não foi exceção.

Dave Grohl chamou ao palco um rapaz de apenas dez anos para tocar com a banda, tendo este escolhido não um tema dos Foo Fighters mas dos Metallica: 'Enter Sandman'.

O certo é que Grohl ficou tão impressionado com o talento do jovem que, no final, lhe ofereceu a sua guitarra. Veja aqui o vídeo: