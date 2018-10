Corey Taylor, vocalista dos Slipknot e Stone Sour, deixou duras críticas à indústria musical após a cerimónia dos American Music Awards.

O músico juntou a sua voz à de muitas outras figuras do mundo do rock e do metal, indignadas com o facto de o prémio para Melhor Grupo/Dupla Pop/Rock ter sido entregue ao trio rap Migos.

No Twitter, Taylor respondeu a um fã que se mostrou perplexo com o "desprezo" que é votado pela indústria musical a esses dois géneros. "Sabem que assim fazem dinheiro, mas é dinheiro sujo", afirmou.

"Para a indústria, o verdadeiro rock e o verdadeiro metal são para neandertais, de baixa cultura, básicos. Há demasiada atitude. Não nos conseguem controlar. Não podem usar-nos para vender Pepsis", continuou.

E deixou um desabafo: "Que se lixe a indústria. Irá arder em breve".

Houve no entanto quem tivesse lembrado o vocalista de que ele próprio já venceu um Grammy, com os Slipknot, ao que este respondeu: "Ganhámos um quando havia bandas de rock e metal a sério a serem nomeadas. Mas só havia duas categorias. Agora já só há uma", disse.