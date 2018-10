Stefan Olsdal, guitarrista e baixista dos Placebo, partilhou uma fotografia sua na companhia de Sarah e Sally Edwards, as irmãs que posaram para a capa de "Without You I'm Nothing".

O álbum, o segundo da carreira dos Placebo, celebrou esta sexta-feira 20 anos desde o seu lançamento e Olsdal disse aos fãs para "ficarem atentos", dando a entender que a banda poderá estar a preparar algo especial para assinalar o aniversário.

Veja aqui a foto: