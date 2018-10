Kanye West esteve esta quinta-feira na Casa Branca, em Washington, onde se encontrou com o atual presidente dos EUA, Donald Trump.

O rapper encontrou-se com Trump para discutir tópicos como a revitalização dos centros urbanos e a criação de novos programas de formação de trabalhadores, mas acabou por ser ele próprio o centro das atenções.

Perante Donald Trump e um grupo de jornalistas, West discursou durante dez minutos, apelando para que nos deixemos de "preocupar com o futuro, o que temos é o presente" e apelidando de "herói" o atual presidente.

O rapper falou, também, do facto de ter sido diagnosticado com doença bipolar, afirmando que os médicos se enganaram: "não sou bipolar, só estava com falta de sono", afirmou, referindo-se à sua hospitalização em 2016.

O encontro terminou com um abraço de Kanye a Trump e uma promessa: só se candidatará a presidente após 2024.

Veja aqui o encontro entre Kanye West e Donald Trump: