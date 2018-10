Ed Sheeran teve um 2017 em grande. Com o sucesso de "÷" ("Divide"), o seu último álbum, o músico britânico tornou-se no artista solo mais rico do mundo, à frente de nomes como Taylor Swift e Beyoncé.

Dados revelados pela sua empresa, a Ed Sheeran Ltd., mostram que o músico faturou 3,1 milhões de euros ao longo de todo o ano - algo como 85 mil euros por dia.

Lucros que também implicam outros custos: estima-se que Sheeran pague mais de impostos que a Starbucks e a Amazon, apesar de estas faturarem muito mais.

Recorde-se que Ed Sheeran regressará a Portugal em junho do próximo ano, dando dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 1 e 2 desse mês. Já só há bilhetes à venda para o concerto de dia 2, a preços que vão dos 59 euros aos 90 euros.