Azealia Banks está de novo metida em confusão: agora comprou uma guerra com Lana Del Rey, de quem foi amiga. Numa troca de mensagens via Twitter, Del Rey chegou mesmo a dizer: "poderias ter sido a melhor rapper viva e estragaste tudo. Não culpes a única pessoa que te apoiou".

Tudo começou depois de a cantora ter criticado Kanye West por apoiar Donald Trump, coisa que levou Banks a escrever no Instagram: "não uses o Kanye para as tuas tentativas enfadonhas de parecer muito esclarecida em termos políticos". A resposta não tardou, com Del Rey a desafiar a rapper a dizer-lhe o que tinha a dizer "na cara": "mas se fosse a ti, não o faria. Eu destruo-te".

Banks respondeu com críticas à aparência física da cantora: "primeiro temos de ligar ao médico que fez aquele nariz pontiagudo à Michael Jackson e tratar daquele queixo duplo!! Depois, temos que a levar para o Instagram e investir naqueles chupa-chupas que ajudam a ficar sem barriga".

A história não ficou por aí... Lana voltou a responder, dizendo: "mando-te o número do meu cirurgião e o de um bom psiquiatra que conheço em Los Angeles - os teus medicamentos não estão a funcionar". Nem depois de Banks ameaçar falar com o seu advogado, a cantora parou de responder: "diz-lhe que é uma promessa, não uma ameaça".