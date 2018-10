O regresso dos Nirvana aos palcos, no passado sábado, não deixou ninguém indiferente. E já há quem peça uma nova digressão da banda.

Nas redes sociais, há quem queira que este reencontro entre Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear seja permanente, mesmo que essa ideia provoque "sentimentos contraditórios".

Esta nova reunião da banda, no festival Cal Jam, constituiu apenas a segunda vez que os membros dos Nirvana se juntaram em palco após a morte de Kurt Cobain. Já o tinham feito em 2014, aquando da sua entrada no "corredor da fama" do rock n' roll.

No Cal Jam, a banda contou com a ajuda de John McCauley, dos Deer Tick, bem como de Joan Jett e Brody Dalle. Uma digressão com um cantor convidado também é algo que agradaria aos fãs, a julgar pelas suas reações nas redes.