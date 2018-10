Bruno Mars festejou esta segunda-feira o seu 33º aniversário e fê-lo na companhia de outra estrela global, o inglês Ed Sheeran.

Num vídeo partilhado nas redes sociais de Bruno Mars, podemos ver a estrela inglesa à guitarra a cantar "Parabéns a Você" ao amigo norte-americano enquanto este come o seu bolo com faca e garfo. No final pede: "outra vez!".

A admiração é mútua: Sheeran intromete na letra um "parabéns para o querido 'atuou-duas-vezes-no-Super-Bowl' Bruno", enquanto Bruno Mars afirma no post que “sabes que venceste na vida quando consegues contratar Ed Sheeran para te cantar parabéns”.

Bruno Mars atuou este ano em Portugal, no Rock in Rio-Lisboa, enquanto Ed Sheeran tem encontro marcado com os fãs portugueses a 1 e 2 de junho de 2019, no Estádio da Luz, em Lisboa.