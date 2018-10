Radiohead, Rage Against the Machine, The Cure, Janet Jackson, Roxy Music e Def Leppard são alguns dos nomeados de 2019 para o Rock and Roll Hall of Fame. Os eleitos serão revelados no mês de dezembro e a cerimónia realiza-se no dia 29 de março no Brooklyn's Barclays Center, em Nova Iorque

Nomeados pela primeira vez estão os Roxy Music, Def Leppard, Devo, Stevie Nicks, Todd Rundgren e John Prine, sendo que os restantes já tinham estado indicados antes: Radiohead, Rage Against the Machine, Janet Jackson, The Cure, Kraftwerk, MC5, Rufus & Chaka Khan, LL Cool J e The Zombies.

Recorde-se que para poderem ser escolhidos, os artistas têm de ter uma carreira discográfica iniciada há 25 anos ou mais (nomes como Beck, Jeff Buckley, The Roots ou Dave Matthews Band já seriam elegíveis este ano, mas ficaram de fora). No ano passado, entraram no Rock and Roll Hall of Fame, entre outros, Nina Simone, Dire Straits, Bon Jovi e The Cars.

Os finalistas serão encontrados depois da votação de um júri composto por mais de mil artistas, historiadores, jornalistas e membros da indústria musical, sendo que os fãs também podem contribuir participando na votação pública que decorre no site oficial do Rock Hall.