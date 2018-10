A Altice Arena, em Lisboa, está em 8º lugar na lista que elenca as 200 grandes salas de espetáculo (arenas) que mais espectadores receberam este ano até 30 de setembro.

Dados respeitantes a vendas de bilhetes reportadas à Pollstar, publicação da indústria de concertos, indicam que a maior sala do país vendeu 496.775 bilhetes entre 1 de janeiro e 30 de setembro deste ano.

A lista é encabeçada pelo Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA), e que no 'pódio' recebe também o californiano Forum, em Inglewood (EUA), e a Lanxess Arena, em Colónia (Alemanha). As três primeiras apresentam números entre os 600 e os 800 mil espectadores cada.

O Wizink Center, de Madrid (Espanha), e a AccorHotels Arena, de Paris (França), estão igualmente à frente da sala nacional, o mesmo acontecendo com o SSE Hydro, de Glasgow (Escócia), e a Arena da Cidade do México (México). A Altice Arena posiciona-se logo depois, à frente de equipamentos como a Arena de Dublin (Irlanda), de Manchester (Inglaterra), e bem distanciada da O2 Arena, de Londres (Inglaterra), que não passa da 33ª posição.

A sala de Lisboa é a única ocorrência portuguesa no top 200, sendo que a vizinha Espanha conta com mais uma: o Palau Sant Jordi, em Barcelona.

Pela sala do Parque das Nações passaram este ano nomes como U2, Roger Waters, Bob Dylan, Metallica, Shakira e Queen + Adam Lambert, bem como as várias galas do festival da Eurovisão.

Eis a lista das 10 arenas que mais bilhetes venderam em 2018 até agora:

1. Madison Square Garden Arena - New York, EUA: 770.331

2. Forum, Inglewood, EUA: 749.716

3. Lanxess Arena, Colónia, Alemanha 672.768

4. WiZink Center, Madrid, Espanha 669.359

5. AccorHotels Arena, Paris, França: 609.905

6. The SSE Hydro, Glasgow, Escócia: 605.116

7. Arena Ciudad De Mexico, Cidade do México, México: 512.058

8. Altice Arena, Lisboa, Portugal: 496.775

9. Arena Monterrey, Monterrey, México, 484.585

10. Ziggo Dome, Amesterdão, Holanda: 472.859