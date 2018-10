Taylor Swift pôs fim a um tabu de longa data, revelando aos fãs que irá votar no Partido Democrata nas próximas eleições para o Congresso e o Senado.

No Instagram, a cantora anunciou o seu apoio a dois dos candidatos dos Democratas no estado do Tennessee, de onde é natural.

"Tenho evitado revelar publicamente as minhas opiniões políticas, mas devido a vários acontecimentos na minha vida e no mundo, ao longo dos últimos dois anos, mudei a minha opinião", começou por dizer.

"Sempre votei e votarei nos candidatos que protegem e lutam pelos direitos humanos que acredito que todos merecemos ter neste país".

"Acredito na luta pelos direitos dos LGBTQ, e que qualquer forma de discriminação baseada na orientação sexual ou no género é errada. Acredito que o racismo sistémico que ainda vemos neste país para com pessoas de cor é assustador e doentio", continuou.

"Não consigo votar em alguém que se recusa a lutar pela dignidade de todos os americanos, independentemente da sua cor de pele, género, ou de quem amam".

A cantora termina apelando aos fãs mais novos para que se registem e votem nas próximas eleições. Leia aqui o texto completo: