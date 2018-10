Os bilhetes para o festival britânico de Glastonbury foram ontem colocados à venda e esgotaram em apenas 36 minutos, apesar de ainda não estar confirmado nenhum nome no cartaz. Depois do tradicional ano de interregno - de cinco em cinco anos, não acontece -, o evento volta a realizar-se em 2019, entre 26 e 30 de junho.

Custando aproximadamente 280 euros (248 libras), os ingressos foram colocados à venda ontem às 09h00 e às 09h36 a organização anunciou que estavam esgotados. Emily Eavis, co-promotora do festival, revelou no seu Twitter que a habitual revenda de bilhetes acontecerá dois meses antes do evento: "obrigado pela vossa paciência e incrível apoio e fiquem a saber que haverá uma revenda de bilhetes em abril".

Os rumores sobre os possíveis cabeças de cartaz do festival já começaram a circular - fala-se de Madonna, Paul McCartney, Kendrick Lamar e Elton John, entre outros -, mas aquilo que se sabe já é que, segundo Michael Eavis, organizador do festival, "dois ou três" dos grandes nomes da edição de 2019 nunca atuaram no evento.