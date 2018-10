A revista Paste publicou recentemente uma lista com as melhores séries que podemos encontrar na Netflix, algumas das quais passaram primeiro pela televisão.

Da lista fazem parte séries bem conhecidas do público português, como "Anatomia de Grey", "Black Mirror", "Jess e os Rapazes", "The Walking Dead" e "House of Cards".

O top 10 é composto por algumas das séries mais aclamadas dos últimos anos: para além de "BoJack Horseman", popular série de animação, também ali se encontram "The Office", "Breaking Bad" e "Mad Men", que ocupa a primeira posição.

Destas, apenas "Bojack Horseman", "Breaking Bad" e "Mad Men" se encontram disponíveis na plataforma de streaming para o público português. Veja aqui o top 10:

10. BoJack Horseman (disponível em Portugal)

9. The Civil War

8. A Quinta Dimensão

7. Twin Peaks

6. The Office

5. Fawlty Towers

4. Cheers

3. Parks and Recreation

2. Breaking Bad (disponível em Portugal)

1. Mad Men (disponível em Portugal)