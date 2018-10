Morreu o ator Scott Wilson, conhecido por interpretar Hershel em "The Walking Dead". Tinha 76 anos.

Segundo o website TMZ, o ator terá morrido na sua própria casa, em Los Angeles, devido a uma leucemia.

Horas antes do anúncio da sua morte, o canal de televisão AMC revelou que Wilson iria regressar ao elenco de "The Walking Dead" para a nona temporada da série. As suas cenas terão sido gravadas antes de falecer.

Para além de "The Walking Dead", Scott Wilson participou também em filmes como "No Calor da Noite" (1967), "O Grande Gatsby" (1974), "A Nona Configuração" (1980) e "Pearl Harbor" (2001).