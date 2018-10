Pouco mais de um ano após o lançamento de "Evolve", os Imagine Dragons anunciaram esta semana que irão editar um álbum novo.

Intitulado "Origins", o quarto disco da carreira dos Imagine Dragons sairá a 9 de novembro e contou com a ajuda, na produção, de Joel Little (Lorde, Khalid), Mattman & Robin (Selena Gomez, Carly Rae Jepsen) e John Hill (Florence + the Machine).

Segundo o vocalista Dan Reynolds, "Evolve" é um álbum sobre "procurar novos territórios mas continuar a apreciar as tuas raízes". "Quando criamos, criamos sem fronteiras, sem regras. É entusiasmante fazer música que nos soa diferente e nova".

Recorde-se que os Imagine Dragons passaram recentemente pela Altice Arena, em Lisboa, para um concerto que fez parte da digressão de "Evolve". Veja aqui as fotos: