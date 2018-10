O cantor brasileiro Roberto Carlos vai regressar a Portugal para dois concertos no próximo ano. A 17 de maio sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, e a 25 de maio atua no Multiusos de Gondomar. Os bilhetes serão colocados à venda este sábado (6 de outubro).

Segundo o comunicado de imprensa da promotora Ritmos e Blues, esta poderá ser a última digressão europeia do músico de 77 anos, cuja carreira se alonga por seis décadas. Com mais de 125 milhões de álbuns vendidos, Roberto Carlos é conhecido por êxitos como 'As Baleias', 'O Calhambeque' ou 'Mulher de 40'.

A última passagem do cantor por solo nacional aconteceu em abril do ano passado, tendo atuado precisamente nas mesmas salas. Recorde-se que, no final do ano passado, a fadista Raquel Tavares editou o álbum "Roberto Carlos por Raquel Tavares", dedicado a versões de canções do brasileiro.