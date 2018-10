Rami Malek, o ator que faz de Freddie Mercury no filme sobre os Queen "Bohemian Rhapsody", diz que passou mais de dois dias só a experimentar figurinos. "Foram cerca de 50 horas a experimentar roupa, com sapatos de salto que tinham plataformas com uma altura de 10 centímetros, calças de cetim demasiado justas e um fato inteiramente feito de licra", revela o norte-americano.

"Quando te vestes como o Freddie vestia, sentes que te vais divertir todos os dias", defende ainda Malek, no vídeo promocional ao filme que pode ser visto abaixo. O ator diz que passou também bastante tempo a estudar os movimentos de Mercury: "precisei de um treinador de movimento", revela, explicando depois que se deteve em "pequenos truques para imitar os maneirismos... cada olhar, cada volta, cada chicotada de microfone".

"Bohemian Rhapsody" chega às salas de cinema portuguesas no dia 1 de novembro.