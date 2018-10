Nicki Minaj está a preparar-se para lançar um documentário sobre a sua vida e carreira. "Queen" foi filmado durante as gravações do seu último álbum, com o mesmo título, e será divulgado "brevemente" através da Apple Music.

No Instagram, a rapper partilhou dois trechos do documentário, que falam sobre a sua infância e sobre os comportamentos abusivos do pai, e sobre a própria relação abusiva em que esteve envolvida.

"Lembro-me de a minha mãe deixar o meu pai ser violento para com ela", diz. "Quando eu era uma menina, punha-me à frente da minha mãe e abria os braços para a defender. Foi aí que jurei que nunca nenhum homem me iria tratar assim".

Não foi, no entanto, o que acabou por acontecer. "Estava tão em baixo que nem me lembrava de quem era", afirma. Minaj só conseguiu afastar-se dessa relação ao mudar-se para Nova Iorque, onde gravou 'Coco Chanel' e 'Good Form', duas das faixas presentes em "Queen".

A rapper não revelou a identidade do seu agressor, mas há quem acredite tratar-se de Meek Mill, com quem Minaj teve uma relação entre 2015 e 2017. O também rapper já reagiu a estas acusações, nas redes sociais, escrevendo simplesmente "lol" no Twitter.