Um fã de Madonna pagou 450 mil, num leilão milionário no Mónaco, pela oportunidade de passar uma tarde a passear a cavalo com Madonna pelas praias da Comporta, em Portugal, país onde a artista reside atualmente. Segundo a revista Forbes, o admirador, cuja identidade não foi divulgada, poderá levar consigo cinco amigos e terá a cantora norte-americana como guia. Recorde-se que a artista vive em Lisboa mas costuma passear, regularmente, a cavalo na Comporta, local que chegou a descrever já como "o paraíso".

Na segunda Gala pelo Oceano Global, que decorreu nos terraços da Ópera de Monte Carlo, promovida pela Fundação do Príncipe Alberto II do Mónaco, foram também leiloadas duas outras experiências que envolvem a artista: um retrato captado pelo fotógrafo Steven Klein com direção artística de Madonna foi arrematado por 350 mil euros e um outro admirador da artista pagou 300 mil euros para uma audição privada, e antecipada, do novo álbum num estúdio londrino, podendo levar consigo três convidados .

O dinheiro angariado na gala será utilizado pela Fundação, defensora de causas ambientais, em diversas ações: lutar contra a poluição dos oceanos por plástico, conservar espécies marinhas em riscos de extinção, mitigar a acidificação dos oceanos e promover a educação ambiental são alguns dos objetivos. No evento, atuaram Gloria Gaynor e Nile Rodgers com os Chic e estiveram presentes não só Madonna como o ator Orlando Bloom e a namorada Katy Perry, o surfista Kelly Slater e as atrizes Eva Longoria e Goldie Hawn, entre outros.