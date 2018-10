Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya, Carolina Deslandes e Diogo Piçarra são os cinco nomeados para a categoria de Melhor Artista Português dos MTV Europe Music Awards de 2018. Camilla Cabello lidera as nomeações (seis), com Ariana Grande, Post Malone, Drake, Dua Lipa e Shawn Mendes a serem também candidatos a vários prémios.

A cerimónia de entrega dos prémios de música realiza-se no Centro de Exposições de Bilbau, no norte de Espanha, a 4 de novembro (início às 19h), e as votações, abertas ao público, decorrem no site oficial dos MTV EMA até às 23h59 de 3 de novembro. Veja abaixo a lista completa de nomeações.

Melhor Artista Português

Bárbara Bandeira

Bispo

Blaya

Carolina Deslandes

Diogo Piçarra

Melhor Artista

Ariana Grande

Camila Cabello

Drake

Dua Lipa

Post Malone

Melhor Vídeo

Ariana Grande - 'No Tears Left to Cry'

Camila Cabello - 'Havana' ft. Young Thug

Childish Gambino - 'This Is America'

Lil Dicky - 'Freaky Friday' ft. Chris Brown

The Carters - 'APES**T'

Melhor Canção

Ariana Grande - 'No Tears Left to Cry'

Bebe Rexha - 'Meant To Be' ft. Florida Georgia Line

Camila Cabello - 'Havana' ft. Young Thug

Drake - 'God's Plan'

Post Malone - 'Rockstar' ft. 21 Savage

Melhor Artista Pop

Ariana Grande

Camila Cabello

Dua Lipa

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes

Melhor Novo Artista

Anne-Marie

Bazzi

Cardi B

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

Melhor Look

Cardi B

Dua Lipa

Migos

Nicki Minaj

Post Malone

Melhor Artista Hip-Hop

Drake

Eminem

Migos

Nicki Minaj

Travis Scott

Melhor Artista Ao Vivo

Ed Sheeran

Muse

P!nk

Shawn Mendes

The Carters

Melhor Artista Rock

5 Seconds Of Summer

Foo Fighters

Imagine Dragons

Muse

U2

Melhor Artista Alternativo

Fall Out Boy

Panic! At The Disco

The 1975

Thirty Seconds To Mars

Twenty One Pilots

Melhor Artista Eletrónico

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Melhores Fãs

BTS

Camila Cabello

Selena Gomez

Shawn Mendes

Taylor Swift

Melhor "World Stage"

Clean Bandit - MTV Crashes Plymouth, UK 2017

Charli XCX - MTV Crashes Plymouth, UK 2017

David Guetta - Trafalgar Square, UK 2017

Jason Derulo - Isle of MTV Malta 2018

Post Malone - Wireless Festival, UK 2018

Migos - Wireless Festival, UK 2018

J Cole - Wireless Festival, UK 2018

Nick Jonas - MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Alessia Cara - MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Melhor "Push"

PRETTYMUCH (October 2017

Why Don't We (November 201)

Grace VanderWaal (December 2017)

Bishop Briggs (January 2018)

Superorganism (February 2018)

Jessie Reyez (March 2018)

Hayley Kiyoko (April 2018)

Lil Xan (May 2018)

Sigrid (June 2018)

Chloe x Halle (July 2018)

Bazzi (August 2018)

Jorja Smith (September 2018)

Melhor Artista dos Estados Unidos

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Imagine Dragons

Post Malone

Dua Lipa (Inglaterra), Drake (Canadá) e Shawn Mendes (Canadá) estão também nomeados nas categorias de melhores artistas locais nos seus países de origem.