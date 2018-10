Billy Corgan anunciou o nascimento do seu segundo filho com Chloe Mendel, a sua namorada, 26 anos mais nova.

No Instagram, o líder dos Smashing Pumpkins publicou uma foto da recém-nascida e revelou o nome da bebé: Philomena Clementine Corgan.

"Tenho muita sorte por ter uma namorada como ela, que lidou com o crescimento do nosso filho e com a gravidez da Philomena, ao mesmo tempo que criava a sua própria marca de roupa e procurava lidar com a minha ausência", devido à reunião recente dos Smashing Pumpkins, escreveu.

Veja a foto: