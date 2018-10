Os U2 passaram esta semana pela Royal Arena, em Copenhaga, tendo surpreendido os fãs ali presentes com duas raridades: 'The Unforgettable Fire', que não era tocada desde 2010, e 'Stay (Faraway, So Close!)', pela primeira vez desde 1993.

Este foi mais um concerto da digressão "Experience + Innocence", com a qual os U2 passaram recentemente por Portugal, tendo dado dois concertos na Altice Arena.

Veja-os a tocar 'The Unforgettable Fire' e 'Stay (Faraway, So Close!)':