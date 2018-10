Elvis Costello já se encontra a recuperar do cancro que teve e que o forçou a cancelar alguns concertos, em julho, devido aos tratamentos.

Em entrevista à Billboard, o músico explicou que manter a doença em segredo foi uma escolha sua. "Não queria preocupar a minha mãe, que tem 91 anos, ou os meus filhos, de 11", contou. "Felizmente, estou bem. E foi fantástico receber mensagens de pessoas que não me conhecem, e que se preocupam".

O cancro não o impediu de continuar a trabalhar, e na próxima semana chegará um novo álbum às lojas, "Look Now". Um álbum que não foi propriamente fácil, já que Costello o editará pela Concord depois de um acordo com uma outra label não identificada ter caído por terra.

"As pessoas que mandam nas pessoas da editora calcularam as coisas de outro modo. Vendem matérias-primas, estão-se nas tintas para o que está nos discos", afirmou.

"Look Now" abordará tragédias do dia a dia, que Costello quis que soassem "verdadeiras". "Quis que as canções tivessem sentimento, ternura e expressividade", explicou.

Mas não esqueceu a política: 'I Let the Sun Go Down' é um tema sobre um cidadão britânico que lamenta a morte do império, em plena era Brexit. "Tenho simpatia por pessoas com as quais não concordo, porque procuro perceber porque é que elas defendem os seus pontos tão apaixonadamente", contou.