Alex Turner deu uma entrevista ao Beat Route, na qual admite que perdeu alguma “intimidade” com as canções dos primeiros álbuns dos Arctic Monkeys.



Nos concertos que a banda deu no Reino Unido, nas últimas semanas, temas como 'Mardy Bum', 'A Certain Romance' e 'Fluorescent Adolescent' foram apresentados de forma mais despida e lenta, por vezes apenas com o acompanhamento de um sintetizador ou de uma caixa de ritmos.



“Quando tocamos [temas do] nosso primeiro álbum, parece que estamos a fazer versões”, explica Alex Turner. “Mas tudo bem. Não odeio tocá-las. Mas cheguei a um ponto em que, quando toco a 'Mardy Bum' ou assim, parece que já nem é minha”.



Contudo, o britânico acredita haver uma ligação entre as letras do primeiro álbum dos Arctic Monkeys e do mais recente “Tranquility Base Hotel and Casino”, considerando-as igualmente “diretas”.



Veja aqui algumas das versões que os Arctic Monkeys fizeram dos clássicos dos seus dois primeiros discos.