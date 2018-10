Chega às lojas no próximo dia 30 de novembro “Glastonbury 2000”, o registo sonoro e visual do concerto de David Bowie naquele festival britânico, há 18 anos.

Incluindo numerosos êxitos e imagens nunca reveladas, “Glastonbury 2000” estará disponível em duplo CD com DVD, vinil triplo, duplo CD, edição digital e edição digital de alta definição.

Gravado a 25 de junho de 2000, o disco-filme mostra David Bowie oferecendo aos fãs um alinhamento de 21 grandes êxitos. Apenas 30 minutos deste espetáculo foram, até agora, transmitidos na televisão.

Entre os 21 temas encontra-se a versão de 'Heroes' ao vivo neste festival, que recentemente foi usada na exposição “David Bowie Is...”.



Todas as versões incluem os textos que David Bowie escreveu para a Time Out, em jeito de diário, dos quais foi revelado este excerto:



“Chegando a 1990, consegui passar o resto do século XX sem ter de fazer um espetáculo de grandes êxitos. Bem sei que toquei quatro ou cinco êxitos nos concertos mais recentes, mas acho que me aguentei bastante bem... Mas pronto, este ano Glastonbury estará cheio de canções bem conhecidas. Com algumas coisas mais esquisitas pelo meio, claro”.

Além do áudio remasterizado e de imagens com qualidade melhoradas, “Glastonbury 2000” incluirá novo artwork de Jonathan Barnbrook, que trabalhou com David Bowie nas capas de “Heathen”, “The Next Day” e “★”, e novos comentários de Caitlin Moran, que assinou a crítica do concerto para o jornal The Times.



Nas fotos, David Bowie surge com um casaco do estilista Alexander McQueen, cujo padrão remete para o espetáculo do músico em Glastonbury em 1971.



Veja aqui o alinhamento das várias versões de “Glastonbury 2000”, que documenta aquele que, para organização e público, foi um dos melhores concertos de sempre de um dos maiores festivais de música do mundo.

DAVID BOWIE ‘GLASTONBURY 2000’

CD 1

Introduction (Greensleeves)

Wild Is The Wind

China Girl

Changes

Stay

Life On Mars?

Absolute Beginners

Ashes To Ashes

Rebel Rebel

Little Wonder

Golden Years

