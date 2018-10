A atriz Lindsay Lohan foi protagonista de um episódio bizarro na Rússia, este fim de semana.

Após sair de uma discoteca, Lohan encontrou uma família sem-abrigo a dormir na rua, oferecendo-se para lhes pagar um quarto num hotel por uma noite, algo que estes recusaram.

Depois, a atriz tentou persuadir a mãe das crianças sem-abrigo a deixá-lá levá-las para o seu próprio quarto de hotel, pedido que também foi negado.

Irritada com as negas, Lohan partiu para o insulto; começando a falar com sotaque do Médio Oriente, a atriz acusou a mãe de tráfico de seres humanos, encorajando as crianças a fugir consigo.

Ao tentar agarrar numa delas, a atriz foi esmurrada pela mãe, caindo ao chão.

Toda a situação foi filmada pela própria Lindsay Lohan e partilhada em direto no Instagram. Veja aqui: