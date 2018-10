Johnny Marr atuou este fim de semana no Ohana Festival, na Califórnia, tendo tido a ajuda de uma outra grande figura do rock: Eddie Vedder.

O vocalista dos Pearl Jam juntou-se a Marr para interpretar uma versão dos Smiths, banda que o guitarrista britânico ajudou a formar e com a qual se tornou célebre.

O tema escolhido foi um dos grandes clássicos, se não o maior, dos Smiths: 'There Is a Light That Never Goes Out'. Veja aqui:

Recorde-se que Johnny Marr é um dos nomes confirmados para o festival Super Bock em Stock, que se realiza ao longo da Avenida da Liberdade, em Lisboa, nos dias 23 e 24 de novembro.