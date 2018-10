Carolina Deslandes anunciou hoje as suas primeiras datas em nome próprio nos coliseus.



A 15 de março, a cantora e compositora, que tem obtido grande sucesso com o álbum “Casa”, toca no Coliseu de Lisboa. A 29 de março, apresenta-se no Coliseu do Porto.

Até lá, os fãs podem vê-la nas seguintes cidades:



4 de outubro: Teatro Municipal da Guarda, Guarda

6 de outubro: Casa das Artes, Arcos de Valdevez

13 de outubro: Cineteatro Alba, Albergaria-a-Velha

27 de outubro: Teatro de Vila Real, Vila Real

17 de novembro: Multiusos de Guimarães, Guimarães