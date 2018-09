A queda de uma barreira de segurança no festival Global Citizen, em Nova Iorque, provocou o pânico generalizado por entre o público presente.

O som provocado pela queda levou muitos a pensar tratar-se de um tiroteio, levando-os a correr imediatamente para as saídas. Algumas pessoas ficaram feridas na debandada.

Chris Martin, dos Coldplay, que é o curador do evento, foi encarregue de acalmar o público juntamente com uma assistente da polícia de Nova Iorque. "Ninguém está a tentar magoar ninguém, todos vocês estão seguros", afirmou.

O Global Citizen Festival é um festival criado pela Global Poverty Project, organização com o objetivo de erradicar a pobreza extrema. O cartaz da edição deste ano, que se realizou este sábado, contou com nomes como The Weeknd, Cardi B, Janet Jackson e Janelle Monáe.