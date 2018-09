A última digressão dos Coldplay, que passou pela Ásia, América e Europa, deixou as contas bancárias da banda britânica bem recheadas.

Os 63 espetáculos que os Coldplay deram em 2017 traduziram-se em receitas na ordem dos 71 milhões de euros, um aumento de 28 milhões em relação a 2016.

Desses 71 milhões de euros, 66 prendem-se com os cachets cobrados pela banda, com os restantes 5 milhões a serem ganhos através da venda de merchandising e com royalties.

Os números, revelados pelo jornal The Mirror, mostram ainda que, só com os concertos na Europa, os Coldplay ganharam 36 milhões de euros.

Números que poderão justificar a pausa que os Coldplay estão a fazer neste momento; o manager da banda, Dave Holmes, já veio dizer que os Coldplay não voltarão à estrada "antes de 2021, no mínimo".