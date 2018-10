A revista Classic Rock propôs-se cumprir uma tarefa que parece impossível: eleger os 100 melhores solos de guitarra de sempre.

Da lista desta publicação fazem parte nomes imprescindíveis ao falar-se de solos de guitarra, como Mark Knopfler (Dire Straits), Chuck Berry ou Angus Young (AC/DC), entre outros gigantes do rock n' roll.

Do top 10 fazem ainda parte artistas como Jimi Hendrix ou David Gilmour, com o primeiro lugar a caber a Jimmy Page, dos Led Zeppelin, pelo seu trabalho numa das canções mais populares de sempre: 'Stairway To Heaven'. Confira-o aqui:

10. Tony Iommi (Black Sabbath), 'Paranoid'

9. Prince, 'Purple Rain'

8. Slash (Guns N' Roses), 'Sweet Child O' Mine'

7. Brian May (Queen), 'Killer Queen'

6. Eddie Van Halen, 'Eruption'

5. Jimi Hendrix, 'All Along the Watchtower'

4. Allen Collins (Lynyrd Skynyrd), 'Free Bird'

3. Don Felder e Joe Walsh (The Eagles), 'Hotel California'

2. David Gilmour (Pink Floyd), 'Comfortably Numb'

1. Jimmy Page (Led Zeppelin), 'Stairway To Heaven'