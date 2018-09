Morreu Marty Balin, guitarrista, vocalista e membro fundador dos norte-americanos Jefferson Airplane. Tinha 76 anos.

As causas da morte de Balin não foram ainda reveladas. O músico faleceu enquanto estava a ser transportado para um hospital em Tampa, na Flórida, na passada quinta-feira.

Marty Balin foi um dos rostos maiores da contracultura dos anos 60, tendo ajudado a definir a banda-sonora desta com os "seus" Jefferson Airplane, que formou em 1965. Mais tarde, faria também parte dos Jefferson Starship, que surgiram das cinzas dos primeiros.

Em 1993, o músico explicou que a sua saída dos Jefferson Airplane, em 1971, se deveu à morte de Janis Joplin e à quantidade de drogas que os seus colegas consumiam.

"Foram tempos negros. Estava toda a gente a mandar drogas, nem conseguia falar com a banda. A cocaína estava em grande e eu não consumia; tornava a música demasiado restrita, estragava-a. Quando a Janis morreu recusei-me a subir ao palco e tocar esse tipo de música", explicou, à revista Relix.

Balin lançou também vários discos a solo, o último dos quais, "The Greatest Love", foi lançado em 2016, ano em que foi sujeito a uma cirurgia cardiovascular. O músico acabaria por processar o hospital onde foi operado por negligência, após ter ficado com uma corda vocal paralisada, sem o polegar esquerdo e metade da língua, e com problemas renais.