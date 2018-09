Os ingleses Wolf Alice tocam no Coliseu de Lisboa a 1 de novembro.

Este é o primeiro concerto em nome próprio da banda de Ellie Rowsell (voz, guitarra), Joff Oddie (guitarra, voz), Theo Ellis (baixo) e Joel Amey (bateria, voz) em Portugal.



Este ano, os Wolf Alice receberam o prémio Mercury, correspondente ao seu álbum de 2017, “Visions of Life”.



Os londrinos deram dois concertos em Portugal até ao momento: no NOS Alive este ano e no mesmo festival, em 2016.



Os bilhetes para o concerto no Coliseu de Lisboa são colocados à venda amanhã, 29 de setembro, e custam 28 euros.

Recorde aqui as fotos das suas passagens por Portugal:

1 / 13 Rita Carmo 2 / 13 Rita Carmo 3 / 13 Rita Carmo 4 / 13 Rita Carmo 5 / 13 Rita Carmo 6 / 13 Rita Carmo 7 / 13 Rita Carmo 8 / 13 Rita Carmo 9 / 13 Rita Carmo 10 / 13 Rita Carmo 11 / 13 Rita Carmo 12 / 13 Rita Carmo 13 / 13 Rita Carmo