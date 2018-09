Parafraseando mais uma de tantas geniais páginas brasileiras, "o ano é" 1998. E em 1998 nascia, nas Catskills Mountains, no estado de Nova Iorque, "Deserter's Songs". Gerado praticamente ao mesmo tempo que "The Soft Bulletin", dos Flaming Lips, e com um "parteiro" em comum - o músico e produtor Dave Fridmann -, o quarto álbum dos Mercury Rev sobrevive até hoje como obra maior da banda de Jonathan Donahue e Grasshopper, que o vieram recordar a Lisboa, acompanhados por mais três músicos e muitas histórias por contar. O truque pode parecer fácil - afinal, quantos artistas não recorreram já, em fases de menor fulgor criativo, à ressurreição de um disco marcante, erguendo à sua volta uma digressão puramente nostálgica? Neste regresso a 1998 dos Mercury Rev, contudo, a história parece ser um pouco diferente. Pela modéstia do espetáculo - quase acústico e, explica Jonathan Donahue, mais próximo assim da versão original das canções; pela escala igualmente reduzida da empreitada (têm tocado em salas de pequena e média dimensão, como o Lux) e pela emoção colocada em cada ruga e em cada sorriso é possível perceber que há honestidade neste redescoberta de "Deserter's Songs". E isso emociona, tanto o público, que pela idade da maior parte dos espectadores terá conhecido o disco na altura em que saiu, como a banda, que se mostra enternecida com a plateia que lhe calhou em sorte neste regresso a Portugal.



O ano era 1998, dizíamos nós, e há 20 anos a internet não saía da torneira, as redes sociais eram os cafés e as torres gémeas ainda enchiam orgulhosamente o horizonte de Manhattan. Antes da implosão, também, da indústria discográfica, "Deserter's Songs", um álbum nascido do desespero de uma banda sem dinheiro, sem manager e sem fé, contrariava todas as expectativas - incluindo as dos seus autores - e furava tabelas de vendas e corações de fãs. Muitos dos que, em Portugal, sucumbiram aos encantos de um disco que encabeçou numerosas listas de melhores daquele ano rumaram hoje ao Lux, para um concerto que foi bastante 2018 na tecnologia (telefones erguidos para as partilhas nas redes sociais) mas muito 1998 no sentimento - de partilha e gratidão, bem visível na merecida ovação ao som da qual os cinco músicos saíram de palco, cerca de hora e meia depois de nele surgirem ("antigamente os vinis só tinham 40 minutos!", brincou o muito comunicativo Jonathan Donahue, perante os tímidos lamentos dos admiradores).



Frágil e discreto, o frontman dos Mercury Rev começou por saudar os fãs como velhos amigos, com um sorriso e um aceno de mão. Sem mais delongas, a banda lançar-se-ia numa versão de 'The Funny Bird' que desde logo serviu de amostra ao que esta noite nos reservaria. Retirando às canções de "Deserter's Songs" a densa orquestração, poderíamos temer que a emoção se esvaísse, como o ar de um balão furado. Contudo, foi precisamente o contrário que sucedeu - sem cordas, sem sopros e até sem bateria, o coração destas canções bate muito forte, e em momentos como estes, as melodias de Donahue e Grasshopper roçaram a órbitra - bela, quebradiça - de cometas como Sparklehorse ou Elliott Smith.



Cantando como uma ave que sobrevoa e debica a cabeça de cada um dos presentes, Jonathan Donahue continua, aos 52 anos, a misturar elegância e dramatismo. A sua habitual teatralidade parece agora, porém, algo condimentada por uma nova humildade, e o equilíbrio serve bem a ideia de apresentar estas canções num formato mais próximo da sua génese: "frágil, acústica, calma".



Com os gestos de feiticeiro mais domesticados, o norte-americano foi esta noite um anfitrião de mão cheia, partilhando sucessivas histórias sobre "Deserter's Songs": ficámos a saber como, três anos antes, o fiasco do álbum "See You On the Other Side" abalara a banda e destruíra a sua confiança; conhecemos a importância de um telefonema dos Chemical Brothers para arrancá-lo do "gigantesco buraco e da enorme depressão" em que havia mergulhado; recordámos a surpresa com que o sucesso do disco celebrado neste serão apanhou os Mercury Rev, poucos anos antes ignorados pelo grande público devido à ascensão de "uma nuvem muito negra, como aquelas dos maus filmes de ficção científica com o Nicolas Cage", chamada "sucesso da britpop".



Em 'Tonite It Shows', quase só guitarra acústica e harmónica, numa adorável caixinha de música; na jam de 'Hudson Light' ou na celebrada versão de 'Here', dos Pavement - resgatada a "Slanted and Enchanted", um álbum que sai das estantes para falar com Jonathan Donahue "como um gato ou uma amigo imaginário"-, os Mercury Rev tocam com esmero e alegria. Não raras vezes, sorriem entre si quando a jornada chega a bom porto. Satisfeitos por redescobrirem beleza em canções tantas vezes navegadas? Felizes com a partilha comunal? Talvez um pouco disso tudo. E depois há 'Endlessly', com a flauta do teclista a reproduzir o ambiente de Natal assombrado; a cavalgada radiante, solar de 'Delta Sun Bottleneck Stomp' e, claro está, a comoção generalizada com 'Holes'. Eternamente grandiloquente, mesmo que reduzida ao esqueleto, a primeira canção de "Deserter's Songs" foi um enorme momento do concerto desta quinta-feira, provando que a erosão do tempo nada pode contra esta rocha.



Encontrando as canções de há 20 anos intactas no seu cerne, os Mercury Rev ofereceram ainda ao Lux uma oportunidade de catarse, com 'Opus 40' a transformar-se num arremesso de guitarras, bateria (operada apenas neste penúltimo tema) & memórias pelas paredes e gargantas de Santa Apolónia. A gigantesca ovação que esta explosão de ruído lhes valeu falou mais alto do que as palavras, gratas, da banda, que logo de seguida se despediu com uma canção que "não está no 'Deserter's Songs', mas podia ter estado". O Tejo e a lua quase cheia ouviram então 'The Dark Is Rising', de "All Is Dream" (2011), enquanto Jonathan Donahue - tão forte, tão frágil - encarnava uma espécie de teremim humano. Absorvendo o feedback, as palmas do público, as últimas vibrações da guitarra do parceiro Grasshopper, colocou os braços ao alto, estremeceu e partiu, esgueirando-se para a parte de dentro dos nossos sonhos. Amanhã é outro dia, mas hoje a noite foi deles.