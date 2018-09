Madonna publicou uma "história" no Instagram, associando-se à campanha #elenão.

“Ele não vai nos desvalorizar. Ele não vai nos oprimir. Ele não vai nos calar”, pode ler-se no cartaz, que se refere às ideias defendidas por Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, nomeadamente no que diz respeito às mulheres e a várias minorias.

Também Cat Power partilhou um post sobre o mesmo assunto, apelando à partilha do mesmo por todos os que tiverem amigos no Brasil.

Recentemente, e depois de ser pressionada pelos fãs e por Daniela Mercury, Anitta esclareceu que está contra o candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro, juntando-se também ao movimento #EleNão.

"Quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci o hashtag [#EleNão]", disse Anitta num vídeo, "são as nossas atitudes que mostram a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo, o machismo, a homofobia, a nossa luta pelas minorias. Como sou a favor da democracia, apoio sim a hashtag #EleNão".